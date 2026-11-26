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Організаційний комітет Національного відбору на Євробачення-2027 ухвалив рішення дискваліфікувати гурт SPOKUSY. Колектив виключили з лонгліста через звинувачення в неетичній поведінці та висловлюваннях на адресу його співзасновника, гітариста й співавтора пісні Ігоря Черепанова.

Як заявила в мережі авторка творчих проєктів Юлія Мантикора, Черепанов, який є артдиректором нічного клубу "Теплий ламповий", начебто дозволяв собі неетичне спілкування і дії у бік неповнолітніх дівчат. На доказ цього Мантикора додала скриншоти листувань гітариста з дівчатами.

"Перш ніж він вийде на національну сцену, прошу вас подивитися і подумати, як він використовує свій статус у спілкуванні з 15-річними підлітками", — йдеться у відеозверненні Юлії в Instagram.

Суспільне повідомляє, що сам музикант назвав звинувачення "наклепом" і заявив, що дотримується чіткої позиції — "жодних романтичних стосунків і зустрічей з дівчатами до 18 років".

"Міг написати в приватні повідомлення якісь дурниці в жартівливій формі, не розуміючи віку, але ні про які зустрічі не йшлося", — наголосив 40-річний Черепанов.

Оргкомітет наголосив, що на момент перевірки репутації учасників інформація про спілкування гітариста гурту SPOKUSY з неповнолітніми особами, що має ознаки грумінгу, була відсутня. Після її оприлюднення було скликано позачергове засідання Оргкомітету.

"Суспільне категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яку комунікацію сексуального характеру з неповнолітніми особами. Гурт SPOKUSY дискваліфіковано через порушення пункту 4.6. Правил Національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2027 — відсутність під час участі у відборі та в минулому неетичної поведінки чи висловлювань учасника", - йдеться у заяві.

Про це повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, що У Національному відборі на Євробачення-2027 спалахнув черговий скандал. Лише через день після оприлюднення списку учасників лонглиста гітариста гурту Spokusy Ігоря Черепанова звинуватили в домаганнях до неповнолітніх.



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