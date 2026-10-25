Навколо меморіальної дошки Ковпаку розгорнулася суперечка про історичну пам’ять

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В Україні розгорнулася дискусія про пам’ятну дошку радянському партизанському командиру Сидору Ковпаку, яка розташована на будинку в центрі Києва, де він жив. У дописі автор виступив проти її демонтажу та заявив, що українська історія має зберігати пам’ять про різні постаті, зокрема Ковпака й Романа Шухевича. Також він запропонував запровадити на 25 років мораторій на публічні дискусії та рішення щодо мови, віри й історії.

Суперечка навколо пам’ятної дошки Сидору Ковпаку в Києві стала приводом для дискусії про те, як Україні ставитися до радянського минулого та історичних постатей. Автор допису виступив проти демонтажу дошки й назвав Ковпака одним із символів українського партизанського руху під час Другої світової війни. Він заявив, що не переказуватиме біографію Ковпака, оскільки вона доступна у відкритих джерелах. Натомість наголосив на його ролі в боротьбі проти німецьких окупантів. Також автор згадав, що в радянській Україні народилися та виросли люди, які зробили значний внесок у суспільне й культурне життя.

У дописі автор різко розкритикував колишнього народного депутата України Андрія Лозового, якому приписав заклик прибрати меморіальну дошку. На його думку, відмова від пам’яті про Ковпака означала б відмову від частини історії українського руху опору. Як аргумент автор нагадав про злочини нацистської окупаційної влади в Україні. Зокрема, він згадав райхскомісара України Еріха Коха, який проводив жорстоку окупаційну політику щодо місцевого населення. У дописі також наведено вислів, приписаний Коху, про ставлення нацистів до українців.

Окремо автор звернув увагу на радянську спадщину та родинні зв’язки Андрія Лозового. Він згадав його родину й дідуся Валерія Лозового, якого описав як російського поета та композитора. На думку автора допису, спроби відмовитися від радянського періоду можуть призвести до втрати частини культурної та родинної пам’яті. Автор також заявив, що українська історія складна й багатогранна. На його переконання, у ній має бути місце для різних історичних постатей, зокрема Сидора Ковпака та Романа Шухевича. Він вважає, що викреслення однієї з цих постатей може поглибити суспільні суперечності.

Наприкінці допису автор запропонував запровадити в Україні мораторій на 25 років на публічні дискусії та ухвалення рішень щодо мови, віри й історії. На його думку, цими питаннями мають займатися фахівці — мовознавці, представники релігійних громад та історики. Автор пояснив свою пропозицію бажанням зменшити напруження в суспільстві й запобігти подальшим конфліктам. Водночас у дописі не наведено деталей щодо можливого механізму такого мораторію та того, як саме він мав би діяти.

Заяви про можливі наслідки демонтажу меморіальної дошки та причини ініціативи щодо мораторію є позицією автора допису. Для повного висвітлення ситуації важливо також отримати коментар Андрія Лозового та з’ясувати обставини й підстави можливого демонтажу дошки. Про це повідомив нардеп Ігор Мосійчук.

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