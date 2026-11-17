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Національне агентство з питань запобігання корупції ще не завершило перевірку способу життя колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. У НАЗК зазначили, що законодавство не встановлює граничного строку для проведення такої перевірки.

Про це у коментарі журналістам під час національного форуму «Розвиток інституту викривання: довіра, підзвітність, доброчесність» повідомив очільник інституції Віктор Павлущик.

Він зазначив, що законодавством не визначено строк для проведення такої перевірки.

«Законодавство не регламентує строк проведення перевірки», – зауважив Павлущик.

Голова агенції також не навів жодних попередніх результатів такої перевірки.

Джерело: Укрінформу

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував аудіозаписи розмов, які, за його твердженням, можуть свідчити про занепокоєння найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка через матеріали кримінальних проваджень. Ідеться про події після обшуків НАБУ в Офісі генерального прокурора 4 вересня 2026 року.

Раніше ексгенпрокурор Кравченко заявив, що за ним стежили в Австрії: серед причетних — керівники НАБУ та САП.

Нагадаємо, колишній генпрокурор Руслан Кравченко після виїзду з України зареєстрував основне місце проживання у Відні.

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