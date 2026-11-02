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Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості в декларації колишнього директора «Бердичівводоканалу» Іллі Шамровського.

Йдеться про грошовий подарунок у розмірі майже 9,96 млн грн, який його дружина нібито отримала від матері.

За поясненням посадовця, ці кошти стали одним із джерел сімейних заощаджень, частину яких використали для придбання автомобіля вартістю понад 2,1 млн грн.

Однак перевірка НАЗК встановила, що офіційний дохід тещі за період із 1998-го до 2025 року становив лише 573,6 тис. грн. Аналіз банківських рахунків також не виявив надходжень, які могли б пояснити наявність у неї майже 10 млн грн. Жінка не продавала нерухомість чи транспорт і не займалася підприємницькою діяльністю.

Не підтвердилася й версія про можливе походження грошей від померлого батька декларанта. Його офіційний дохід за 1998–2020 роки становив 319 тис. грн.

У НАЗК дійшли висновку, що інформацію про подарунок штучно внесли до декларації, аби пояснити походження придбаного майна та грошових активів.

Джерело: НАЗК

Нагадаємо, 21 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього керівника Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка винним у внесенні недостовірної інформації до декларацій.

Національне агентство з питань запобігання корупціївиявило порушення в декларації за 2025 рік Олени Дзюби, членкині експертної команди Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова, яка раніше працювала в системі МСЕК. У декларації не вказали квартиру чоловіка вартістю понад 3,4 млн грн, автомобіль Toyota Venza та інше майно. Також у НАЗК виникли питання щодо походження готівки на понад 1,4 млн грн і грошей, за які свекруха посадовиці придбала квартиру для сина.

У депутата Кам’янської районної ради Дмитра Туробойського Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило незадекларовану нерухомість в Іспанії, майно в Україні, доходи та фінансові зобов’язання. Загальна сума розбіжностей між даними декларації та фактичними відомостями становить 20,5 млн грн.

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