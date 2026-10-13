НАЗК виявило незадекларовану криптовалюту у посадовця МВС

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Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості на 7,87 млн грн у декларації заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павла Ковальчука. Під час перевірки особливу увагу привернули криптовалютні активи посадовця.

Павло Ковальчук пояснив походження криптовалюти інвестиціями через фонд у Гонконзі.

НАЗК перевірило виправлену декларацію Ковальчука за 2025 рік, подану 21 квітня 2026 року. Найбільші розбіжності стосуються розділу «Нематеріальні активи». Ковальчук задекларував криптовалюту трьох видів, розміщену на біржі WhiteBIT:

14 170 WhiteBIT Coin (WBT);

понад 103 тис. Tether (USDT);

понад 71,5 тис. Sleepless AI Token (AI).

Загальну вартість цих активів посадовець визначив у 7 861 180 грн. Зокрема, WhiteBIT Coin він оцінив у 3,11 млн грн, Tether – у 4,35 млн грн, а Sleepless AI Token – майже у 395 тис. грн.

Звідки взялися криптомільйони Ковальчука?

Під час перевірки Ковальчук пояснив, що зацікавився криптовалютами ще у 2021 році. Мовляв, саме тоді він дізнався про можливість інвестувати у WhiteBIT Coin на етапі приватного продажу.

За словами посадовця, необхідної для самостійної участі суми у $500 тис. він не мав, тому разом із дев'ятьма іншими особами уклав договір із представником трастового фонду, зареєстрованого у Гонконзі. Після завершення фінансування приватного продажу криптовалюту нібито було зараховано на його обліковий запис.

Джерелом коштів для інвестиції він назвав доходи від продажу комерційної нерухомості у Києві та Дніпрі, квартири в Луцьку й земельних ділянок. Однак під час перевірки чиновник не надав документів, які підтверджували б наявність у його власності задекларованих криптоактивів станом на 31 грудня 2025 року.

Зокрема, надані посадовцем презентаційні матеріали щодо WhiteBIT Coin не містили відомостей про належність йому відповідної кількості криптовалюти та залишки на кінець звітного року.

НАЗК надіслало запит криптовалютній біржі WhiteBIT, однак на момент завершення перевірки відповіді не отримало. У результаті агентство дійшло висновку, що відомості про криптоактиви на 7 861 180 грн не підтверджені належними доказами.

Агентство також звернуло увагу, що декларування криптовалюти без підтвердження її наявності може використовуватися для уникнення відповідальності у разі подальшого набуття необґрунтованих активів або для штучного збільшення задекларованих статків.

Ознаки кримінального правопорушення

За результатами перевірки НАЗК встановило у діях Павла Ковальчука ознаки правопорушення, передбаченого статтею Кримінального кодексу України про декларування недостовірної інформації.

Загальна сума недостовірних відомостей становить 7 866 191,69 грн, що перевищує встановлений законом поріг кримінальної відповідальності. Водночас НАЗК не виявило ознак незаконного збагачення, необґрунтованості активів або порушень вимог щодо конфлікту інтересів.

Що раніше з'ясували журналісти?

Як писав Центр вжурналістських розслідувань «Сила правди», у березні 2023 року Павло Ковальчук придбав 19 тис. WhiteBIT Coin за 4,2 млн грн. Станом на квітень 2025 року вартість цих активів перевищила 23 млн грн, тобто зросла більш ніж уп'ятеро.

При цьому, у 2023 році Ковальчук задекларував лише 84 тис. грн заробітної плати у благодійному фонді «Вайтпей», де тоді працював. Водночас посадовець мав корпоративні права у трьох підприємствах – «Авіа Вояж», «Прімум» та «Новокиївське».

Cам Ковальчук розповідав, що зацікавився криптовалютами ще у 2020 році, а про розробників біржі WhiteBIT дізнався через спільних знайомих. За його словами, інвестиції він здійснював поступово, ще до працевлаштування у структурі МВС.

Про це повідомляється із посиланням на результати перевірки його декларації.

НАЗК виявило порушення у 100% перевірених декларацій чиновників.

Нагадаємо, НАЗК завершило автоматичну перевірку декларацій за 2025 рік.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації заступника керівника одного з підрозділів Бюро економічної безпеки Віктора Зазулінського за 2024 рік.

Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації заступника керівника відділу Бюро економічної безпеки України Віктора Зазулінського виявило ознаки недостовірного декларування активів.

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