НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у справі Дмитра Вербицького

0:00 / 0:00

Редакція UA.NEWS звернулася до державних антикорупційних органів щодо справи Дмитра Вербицького та отримала відповіді, які підтверджують проведення перевірки його декларації за 2023 рік, передання матеріалів до НАБУ та продовження досудового розслідування.

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку щорічної виправленої декларації Дмитра Вербицького за 2023 рік. Перевірка тривала з 7 жовтня 2024 року до 4 квітня 2025 року. За її результатами НАЗК встановило ознаки правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2 та ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Відповідну довідку агентство склало 11 квітня 2025 року.

Водночас у НАЗК повідомили, що повні перевірки декларацій Вербицького за 2022 та 2024 роки не проводилися. Агентство також підтвердило, що передало до Національного антикорупційного бюро матеріали моніторингу способу життя посадовця для приєднання до кримінального провадження.

Надати копію обґрунтованого висновку від 3 липня 2024 року НАЗК наразі не може. За інформацією агентства, НАБУ віднесло ці матеріали до таємниці досудового розслідування, тому їх розголошення обмежене статтею 222 Кримінального процесуального кодексу України.

Також у НАЗК зазначили, що не надсилали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури матеріалів чи пропозицій для підготовки позову про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх у дохід держави.

САП підтвердила розслідування та пояснила неможливість цивільного позову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у відповіді на запит повідомила, що не може розголошувати додаткові відомості про кримінальне провадження № 52024000000000231 через вимоги законодавства щодо таємниці досудового розслідування. Водночас відповідь САП стосується саме запитуваної інформації та не містить детального опису поточного перебігу слідчих дій.

Окремо прокуратура роз’яснила правові підстави, які, за її позицією, унеможливлюють цивільний позов про визнання активів необґрунтованими в цій справі.

У САП послалися на статтю 290 Цивільного процесуального кодексу України та зазначили, що якщо вартість необґрунтованих активів перевищує 9,084 млн грн, що відповідає 3000 прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 2024 рік, такі дії можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 Кримінального кодексу України. На цій підставі прокуратура вважає подання цивільного позову щодо таких активів юридично неможливим.

У підсумку відповіді державних органів підтверджують, що НАЗК перевіряло декларацію Вербицького за 2023 рік, виявило ознаки можливих правопорушень і передало матеріали моніторингу способу життя до НАБУ. Водночас значна частина відомостей про кримінальне провадження залишається закритою через таємницю досудового розслідування.

Наявність ознак правопорушень, встановлених під час перевірки декларації, сама по собі не означає доведення вини. Остаточні висновки щодо кримінальної відповідальності можуть бути зроблені лише в установленому законом порядку.

Раніше редакція UA.NEWS направила офіційний запит на інформацію до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з вимогою розкрити процесуальний стан кримінального провадження щодо можливого незаконного збагачення колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Розслідування триває вже понад 2 роки та 5 місяців, проте понад 21 місяць у ньому спостерігається повна відсутність публічно видимої процесуальної активності.

Кримінальне провадження № 52024000000000231 було розпочато ще 13 травня 2024 року за статтею 368-5 Кримінального кодексу України. Вже у липні того ж року НАЗК приєднало до матеріалів справи обґрунтований висновок про виявлення у Вербицького та пов’язаних із ним осіб необґрунтованих активів на суму 37 582 621 грн, законність якого згодом підтвердив Київський окружний адміністративний суд.

Попри наявність офіційного висновку продемонстрованих статків, антикорупційні органи за увесь цей час так і не прийняли жодного з підсумкових рішень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством — ані про вручення підозри, ані про закриття провадження.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що остання публічна дія слідчих суддів Вищого антикорупційного суду у цій справі датована ще січнем 2025 року. Тоді ВАКС скасував постанови детектива НАБУ та прокурора САП про відмову у задоволенні клопотань захисту та зобов’язав повторно розглянути прохання про допит нотаріусів і оцінювачів.

Читай нас у