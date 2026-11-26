Від початку 2026 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у 758 із 764 повністю перевірених декларацій посадовців. Загальна сума виявлених недостовірних відомостей, необґрунтованих активів та ознак незаконного збагачення перевищила 3,5 млрд грн. Серед фігурантів перевірок — суддя Верховного Суду, представники Нацгвардії, ТЦК та депутатка Хмельницької облради.

За даними агентства, у 429 деклараціях виявили ознаки недостовірного декларування. Йдеться про випадки, коли посадовці могли вказати неправдиву інформацію про свої доходи, майно або фінансові зобов'язання. Загальна сума таких розбіжностей перевищила 3,065 млрд грн. Ще в 11 деклараціях НАЗК знайшло ознаки необґрунтованості активів на понад 49 млн грн. Це означає, що посадовці могли володіти майном або коштами, законність походження яких викликає питання.

Крім того, у 12 деклараціях виявили ознаки незаконного збагачення. Загальна сума таких активів перевищила 426 млн грн. Серед посадовців, чиї декларації потрапили під перевірку, — начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України, головна лікарка, яка також є депутаткою Хмельницької обласної ради, суддя Верховного Суду, колишній начальник Самарівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовець Рівненського обласного ТЦК та СП.

У НАЗК також повідомили, що ефективність повних перевірок за десять місяців становить 60%. Цей показник розрахували серед перевірок, які завершилися та мають затверджені результати.

Які результати перевірок НАЗК передало правоохоронцям

Лише за жовтень 2026 року агентство направило до компетентних органів 51 обґрунтований висновок. Із них:

38 — щодо можливого недостовірного декларування за статтею 366-2 Кримінального кодексу України;

два — щодо ознак незаконного збагачення за статтею 368-5 ККУ;

11 — щодо недостовірного декларування за частиною 4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, уповноважені працівники НАЗК склали чотири адміністративні протоколи за фактом можливого подання недостовірних відомостей у деклараціях. Загалом від початку року агентство направило правоохоронцям 392 обґрунтовані висновки. З них 248 стосуються можливого недостовірного декларування за Кримінальним кодексом, десять — незаконного збагачення, ще 134 — недостовірного декларування, за яке передбачена адміністративна відповідальність.

За результатами розгляду цих матеріалів органи досудового розслідування відкрили 184 кримінальні провадження. Ще матеріали 59 перевірок долучили до кримінальних справ, які вже розслідувалися. Таким чином, результати перевірок НАЗК стали підставою для подальшої роботи правоохоронців. Водночас виявлені агентством ознаки порушень ще не означають, що провину посадовців доведено. Остаточні рішення щодо кримінальних правопорушень ухвалюють суди. Про результати перевірок за перші десять місяців 2026 року повідомили в НАЗК.

У 2025 році в Україні подали 2861 декларацію з криптовалютою. Це на 16% більше, ніж роком раніше. Найбільше декларацій із криптоактивами подали працівники Національної поліції, прокуратури та військовослужбовці Збройних сил України.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики схвалив відповідний законопроєкт президента. Про це 24 листопада повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада 287 голосами ухвалила за основу ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №16220, який змінює порядок декларування майна та доходів окремих категорій військовослужбовців під час воєнного стану.

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