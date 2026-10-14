НАЗК виявило в декларації топпосадовця Антонова недостовірні відомості на ₴3,9 млн

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості на загальну суму майже 3,9 млн грн у декларації заступника генерального директора з безпеки АТ «Антонов» Олександра Рибалки. Виявлені розбіжності мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Рибалка подав декларацію за 2024 рік 26 березня 2025 року. Перевірка тривала з 20 квітня до 11 вересня 2026 року. Її строк продовжили у зв’язку з переведенням посадовця на іншу посаду.

Під час перевірки НАЗК встановило, що Олександр Рибалка не зазначив у декларації квартиру в Києві площею 74,02 кв. м, у якій він та члени його сім’ї фактично проживали протягом 2024 року. Мінімальна ринкова вартість цього житла становить 2,7 млн грн.

Крім того, посадовець не задекларував дві земельні ділянки в Харківській області площею 14 835 кв. м та 14 836 кв. м. Вони належать його дружині на праві власності з 2022 року, а вартість кожної становить 50,2 тис. грн.

Рибалка пояснював відсутність відомостей втратою документів через окупацію та бойові дії в селі Кутузівка. Однак НАЗК не прийняло це пояснення, оскільки декларант знав про наявність відповідних земельних ділянок.

Також у декларації зазначено неправильну вартість ще однієї земельної ділянки дружини в селі Циркуни. Замість 78,5 тис. грн, які вказані в договорі купівлі-продажу, декларант зазначив 100 тис. грн.

Загальна сума недостовірних відомостей у розділі декларації про нерухомість становить близько 2,8 млн грн.

У декларації щодо автомобіля дружини Toyota RAV4 2013 року випуску виявили неточний VIN-код і спірні відомості про вартість транспортного засобу — 680 тис. грн.

Посадовець пояснив, що вартість автомобіля зазначав на підставі договору купівлі-продажу, який було втрачено через обставини, спричинені воєнними діями.

За висновками НАЗК, відомості в розділі декларації про транспортні засоби не відповідають дійсності, що свідчить про недотримання вимог пункту 3 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

НАЗК також встановило, що в декларації не відображено державні виплати за програмами «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».

Зокрема, не було зазначено:

1 тис. грн , отриманих декларантом за програмою «Зимова підтримка»;

2 тис. грн , отриманих його дружиною за цією ж програмою;

416,74 грн за програмою «Національний кешбек».

Крім того, у декларації дружини спочатку не було відображено дохід від продажу квартири в Харкові на суму 3 150 680 грн. Водночас ці кошти згодом фігурували серед готівкових активів.

Під час перевірки агентство встановило, що задекларований приріст готівкових заощаджень Рибалки майже на 585 тис. грн неможливо пояснити його офіційними доходами.

Також у декларації не були зазначені залишки коштів на рахунках в «Ощадбанку» та «ПриватБанку». Йдеться, зокрема, про кошти декларанта на суму 587 тис. грн і активи його дружини на 220 тис. грн. За висновками НАЗК, сукупний розмір цих активів перевищував установлений поріг декларування.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації Олександра Рибалки становить близько 3,9 млн грн. Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що, за висновками агентства, містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366-2 Кримінального кодексу України — декларування недостовірної інформації.

За результатами перевірки НАЗК зобов’язало повідомити суб’єкта призначення про її результати, вжити заходів для забезпечення можливості подання виправленої декларації та оприлюднило відповідну довідку.

Виявлені порушення мають ознаки кримінального правопорушення, однак самі по собі результати перевірки НАЗК не є обвинувальним вироком суду.

Про це свідчать результати повної перевірки декларації посадовця.

За вісім місяців 2026 року НАЗК завершило 574 повні перевірки декларацій посадовців, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення агентство виявило у 571 декларації, найчастіше — у документах представників органів місцевого самоврядування.

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