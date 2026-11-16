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Національне агентство з питань запобігання корупції завершило моніторинг способу життя колишнього заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького. Додаткових матеріалів за результатами моніторингу до НАБУ або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури агентство не направляло. Також НАЗК не бачить підстав для звернення до САП із позовом про визнання активів Вербицького необгрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит UA.News.

Що відбувається з матеріалами НАЗК

Агентство не повідомило, чи отримало відповідь САП на обгрунтований висновок щодо Вербицького. Також НАЗК не надало інформації про те, чи повідомляли НАБУ або прокуратура про процесуальні рішення у кримінальному провадженні № 52024000000000231: вручення підозри, закриття справи, виділення чи об’єднання матеріалів тощо.

Замість відповідей, агентство порадило редакції звернутися безпосередньо до НАБУ та САП. Але в НАЗК підтвердили, що моніторинг способу життя Вербицького завершено. Жодних додаткових матеріалів за його результатами після липня 2024 року антикорупційним органам не передавали.

Також агентство заявило, що не інформувало САП про наявність підстав для подання позову щодо визнання активів колишнього посадовця необгрунтованими. Наразі, за оцінкою НАЗК, таких підстав немає.

Які декларації Вербицького перевіряли

В НАЗК уточнили, що проводили повну перевірку лише щодо виправленої щорічної декларації Вербицького за 2023 рік. Перевірка тривала з жовтня 2024-го до квітня 2025 року. За її результатами агентство склало довідку, у якій зафіксувало ознаки декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Декларації Вербицького за 2022-й і 2024-й роки НАЗК не перевіряло, як і оминули увагою декларацію, подану у зв’язку з припиненням ним діяльності.

Що з судовими справами

НАЗК зазначило, що не видаляло і не змінювало свою публікацію про Вербицького від 3 липня 2024 року навіть після рішення Печерського районного суду Києва, який став на бік колишнього заступника Генерального прокурора України, задовольнивши його позов проти Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Справу розглядав суддя Євген Хайнацький, який фактично повністю заблокував висвітлення для громадськості публічних результати розслідування статків експосадовця. Своїм рішенням суд зобов’язав НАЗК протягом п’яти днів видалити з офіційного вебсайту інформацію про виявлені у Вербицького ознаки незаконного збагачення на майже 29 мільйонів гривень, а також опублікувати офіційне спростування.

Крім того, Вербицький оскаржив рішення Київського окружного адміністративного суду у справі № 320/749/25. Його апеляційну скаргу Шостий апеляційний адміністративний суд прийняв до розгляду, але затрохи суд вирішив розглядати справу не на засіданні, а в письмовому провадженні — без виклику сторін. Станом на сьогодні апеляційний суд рішення за скаргою Вербицького не ухвалив.

Повну хронологію скандалів ексзаступника Генпрокурора Дмитра Вербицького з Одеси варто прочитати тут.

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