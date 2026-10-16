НБУ оновив курс валют на 19 жовтня 2026 року — євро зростає, долар падає

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Національний банк України встановив офіційні курси долара та євро на понеділок, 19 жовтня. Вартість американської валюти дещо знизилася, тоді як європейська валюта, навпаки, подорожчала.

Курс валют НБУ

На понеділок, 19 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,86 грн. У п’ятницю, 16 жовтня, він становив 44,88 грн. Отже, американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Офіційний курс євро, навпаки, зріс. Якщо 16 жовтня він становив 50,30 грн, то на 19 жовтня Нацбанк установив його на рівні 50,49 грн. Європейська валюта подорожчала на 19 копійок.

Про це повідомляється з посиланням на дані валютного ринку.

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