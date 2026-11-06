НБУ прогнозує прискорення інфляції в Україні у 2026 році: що буде з цінами та економікою

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В Україні інфляція пришвидшиться до кінця 2026 року, однак уже наступного року повернеться до поступового зниження. За прогнозом Національного банку України, наприкінці 2027 року інфляція становитиме 7,3%, а у 2028 році — 5%.

Згідно з прогнозом регулятора, у 2026 році інфляція прискориться до 12,5%. Водночас реальний валовий внутрішній продукт України за підсумками року скоротиться на 0,4%.

У наступні роки Нацбанк очікує поступового відновлення економічного зростання: у 2027 році ВВП збільшиться на 0,4%, а у 2028 році — на 2,2%.

У НБУ пояснюють, що на зростання цін впливатимуть кілька чинників. Зокрема, подорожчання пального, а також наслідки руйнування виробничої та логістичної інфраструктури продовжуватимуть збільшувати витрати бізнесу.

Це позначатиметься на вартості товарів і послуг як безпосередньо, так і через вторинні ефекти. Додатковий ціновий тиск очікується через розширення бюджетних стимулів наприкінці 2026 року.

У 2027 році інфляційний тиск поступово слабшатиме. Цьому сприятимуть вичерпання ефекту від подорожчання пального та сповільнення зростання зарплат на тлі стриманої економічної активності. Важливу роль також відіграватимуть заходи монетарної політики Національного банку.

За прогнозом НБУ, у 2027 році реальний ВВП зросте на 0,4% завдяки збільшенню державних інвестицій в оборонну промисловість і відновленню критичної інфраструктури.

У 2028 році економічне зростання може прискоритися до 2,2%. Основними чинниками стануть пожвавлення споживчого попиту, збільшення врожаїв та активізація приватних інвестицій у міру зниження безпекових ризиків.

Водночас на ринку праці зберігатиметься дефіцит кадрів. Через послаблення економічної активності попит підприємств на працівників знизився, однак загальний брак робочої сили залишається значним через мобілізацію та міграцію.

У прогнозі Нацбанку передбачається, що чистий відплив населення у 2026–2027 роках становитиме близько 200 тисяч осіб щороку. Натомість у 2028 році очікується чисте повернення приблизно 100 тисяч мігрантів — за умови зменшення безпекових ризиків і поліпшення економічної ситуації.

Структурний дефіцит працівників і надалі підтримуватиме зростання заробітних плат, хоча темпи підвищення поступово сповільнюватимуться.

За оцінками НБУ, реальні зарплати у 2026 році зростуть на 11,4%. У 2027–2028 роках їхнє збільшення становитиме вже 4–5% щороку.

Національний банк очікує, що обсяги міжнародної фінансової допомоги будуть достатніми для фінансування бюджетного дефіциту без емісії гривні та поповнення міжнародних резервів.

Водночас прогноз передбачає збільшення дефіциту державного бюджету без урахування грантів у доходах:

2026 рік — близько 35% ВВП;

2027 рік — близько 37% ВВП;

2028 рік — близько 20% ВВП.

Основним джерелом покриття дефіциту залишатиметься міжнародна підтримка. Очікується, що у 2026 році Україна отримає близько 50 млрд доларів прямого бюджетного фінансування, у 2027 році — понад 52 млрд доларів, а у 2028 році — 44 млрд доларів.

Крім того, прогноз передбачає надходження коштів у межах оборонної складової програми Ukraine Support Loan. Йдеться про понад 32 млрд доларів у 2026 році та 37 млрд доларів у 2027 році.

Завдяки міжнародній підтримці міжнародні резерви України наприкінці 2026 та 2027 років перевищуватимуть 62 млрд доларів. У 2028 році вони, за прогнозом НБУ, становитимуть близько 57 млрд доларів.

У Національному банку наголошують, що посилення російських ударів по підприємствах та інфраструктурі, а також блокада портів призвели до різкого сповільнення економічної активності та посилення інфляційного тиску.

«Інтенсифікація російських атак на підприємства та інфраструктуру разом із блокадою портів призвели до різкого гальмування економічної активності та посилення цінового тиску. За оцінками НБУ, сукупний негативний ефект цих подій у III-IV кварталах 2026 року призведе до того, що реальний ВВП у 2026 році буде на 1,9 в. п. нижчим, ніж міг би бути за їх відсутності, а річна інфляція — на 0,7 в. п. вищою. Втрати зовнішньоторговельного балансу сягнуть 6,6 млрд дол. США насамперед за рахунок скорочення експорту сільськогосподарської продукції. Негативні наслідки обстрілів для економічної активності та цінової динаміки відчуватимуться й у 2027 році», — наголошують у НБУ.

Про це йдеться в жовтневому Інфляційному звіті НБУ.

У вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%, тоді як у серпні підвищення становило 0,1%, а в липні — 0,3%. За підсумками вересня річна інфляція прискорилася до 10%.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

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