НБУ випустив нову пам’ятну монету на честь Богдана Гаврилишина

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Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету, присвячену 100-річчю від дня народження Богдана Гаврилишина — видатного українця. Номінал монети становить 2 гривні, а її тираж — до 50 тисяч екземплярів.

"Він пройшов шлях від вимушеної еміграції до визнаного міжнародного експерта з управління та економічного розвитку, але завжди зберігав зв’язок із Батьківщиною. Жив і працював у Канаді та Швейцарії, очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, що згодом став Всесвітнім економічним форумом", – зазначили в НБУ.

Монета "100 років від дня народження Богдана Гаврилишина" має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.



На її реверсі зображено портрет Богдана Гаврилишина, напис із його іменем, а також його відомий вислів – "БУЙНО МРІЙТЕ".

На аверсі – букет із калини, кленового листка та едельвейса – символів України, Канади та Швейцарії.

Тираж монети – до 50 000 штук у сувенірному пакованні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів.

Як повідомила пресслужба регулятора, монета продовжує серію "Видатні особистості України".



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