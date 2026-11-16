НБУ випустив пам’ятні монети на честь трьох західних областей
16 листопада Національний банк України ввів в обіг три нові монети номіналом 10 гривень, присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям.
Вони поповнили серію «Ми сильні. Ми разом».
Планують поступово випустити по 2 млн монет кожного виду. На реверсі зображена стилізована мапа України з виділеною відповідною областю.
Монети є законним платіжним засобом і прийматимуться нарівні з іншими грошима номіналом 10 гривень. Частину тиражу також випустять у спеціальних роликах по 25 монет.
Джерело: Національний банк України
Національний банк України ввів в обіг новупам'ятну монету «Українська бавовна. Морський дрон "Sea Baby"» номіналом 5 гривень. Вона присвячена одному з найвідоміших українських безпілотних комплексів, який став символом успішних операцій у Чорному морі.
Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень «Пам’яті страчених, закатованих або загиблих у полоні». Її присвятили вшануванню захисників і захисниць України, добровольців та цивільних людей, які стали жертвами російського полону.
Національний банк України 1 жовтня ввів в обіг нову пам’ятну монету «Під покровом», присвячену захисникам і захисницям України. Її номінал — 10 гривень.