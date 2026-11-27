Національний банк України презентував пам’ятну монету «З миром у серці. Іван Павло ІІ», присвячену 25-й річниці історичного візиту Папи Римського до України.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, містить 31,1 г чистого металу та має кольоровий друк. Її тираж становитиме 3 тисячі екземплярів.

На аверсі зображені дві постаті, які обіймаються на знак примирення, одна з них тримає оливкову гілку. Також розміщено напис «Прощаємо і просимо прощення» українською та польською мовами. На реверсі — портрет Івана Павла ІІ із жестом благословення та символічне зображення голуба.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах.

Джерело: НБУ