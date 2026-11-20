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Національний банк України 20 листопада ввів в обіг пам’ятну монету «Архістратиг Михаїл» номіналом 10 гривень.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, важить 31,1 грама та має діаметр 38,6 мм. Її дизайн доповнений локальною позолотою.

На аверсі зображено орнамент одного з вітражів будівлі НБУ, а на реверсі — архістратига Михаїла. По колу розміщено рядки з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки».

Тираж монети становитиме до 15 тисяч екземплярів. Придбати її можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банках-дистриб’юторах. Дату початку продажів повідомлять додатково.

Джерело: Національний банк України.

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