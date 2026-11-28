Національний банк України оприлюднив офіційний курс іноземних валют на суботу, 28 листопада 2026 року.

Порівняно з попереднім банківським днем, 27 листопада, долар США, євро та польський злотий подешевшали.

За даними НБУ, офіційний курс валют встановлено на такому рівні

Долар США — 45,10 грн ;

; Євро — 49,49 грн ;

; Польський злотий — 11,04 грн.

На понеділок, 30 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,02 грн, що на 9 копійок нижче, ніж 27 листопада.

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 24 листопада.

Долар і євро продовжили дешевшати: НБУ оновив курс валют на 23 листопада

Національний банк України встановив оновлені офіційні курси долара та євро на п’ятницю, 27 листопада. Обидві іноземні валюти продовжили дешевшати відносно гривні.

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