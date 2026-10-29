НБУ знизив офіційний курс долара та євро станом на 30 жовтня 2026 року

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 жовтня. Долар і євро продовжують дешевшати щодо гривні. Нові курси визначатимуть офіційну вартість американської та європейської валют на цю дату. Водночас конкретні значення курсу та чинники, які впливають на стабільність гривні, у наданому повідомленні не зазначені.

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 30 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,52 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подешевшала на 7 копійок – у четвер, 29 жовтня, її курс становив 45,59 гривні.

Офіційний курс євро на 30 жовтня встановлено на рівні 50,67 гривні. За день європейська валюта втратила 9 копійок, напередодні її курс становив 50,76 гривні.

Що утримуватиме валютний ринок від різких коливань у листопаді

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна розповів, що головним стабілізатором валютного ринку залишатиметься Національний банк України. Регулятор продаватиме валюту зі своїх резервів, щоб стримувати надмірний попит.

На початок жовтня міжнародні резерви НБУ становили 47,1 млрд доларів. За словами експерта, цього обсягу достатньо приблизно на чотири місяці імпорту.

Крім того, до кінця року Україна очікує отримати ще близько 27 млрд доларів міжнародної допомоги.

За оцінкою Лєсового, наявність резервів, підтримка міжнародних партнерів і дії Національного банку мають допомогти стримувати значні коливання валютного ринку.

Про це повідомляє НБУ.

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