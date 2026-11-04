Нічні заморозки та до +9° вдень — прогноз на 5 листопада

У четвер, 5 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, але без опадів. Уночі температура коливатиметься від 3° тепла до 3° морозу, а вдень повітря прогріється до +4…+9°. У Карпатах вранці місцями можливий туман.

За прогнозом Українського гідрометцентру, погоду в Україні визначатиме антициклон із центром над Північним морем. Він принесе суху погоду, однак із північного заходу надходитиме холодніше повітря. Синоптики пояснюють, що нічна температура залежатиме від хмарності. Якщо небо прояснюватиметься, повітря охолоджуватиметься сильніше. Тому в окремих регіонах можливі невеликі заморозки.

Дощів у четвер не прогнозують. Водночас у Карпатах уночі та вранці місцями буде туман, тож водіям варто бути уважними на дорогах. Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7–12 метрів за секунду.

Якою буде температура в регіонах

Уночі в більшості областей температура становитиме від +3° до -3°. Трохи тепліше буде на крайньому півдні країни — від +2° до +7°. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+9°. Тож навіть за відсутності опадів погода залишатиметься прохолодною, особливо вранці та ввечері.

Погода в Києві та області

У столиці та на Київщині 5 листопада також не очікується дощів. Небо буде хмарним із проясненнями, а вітер — північно-західним, 7–12 метрів за секунду. У Києві вночі прогнозують +1…+3°, удень — +5…+7°. На Київщині температура вночі коливатиметься від +3° до -2°, а вдень становитиме +4…+9°. Отже, четвер в Україні буде сухим, але прохолодним. Найнижчі температури очікуються вночі, а вдень повітря прогріється максимум до +9°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

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