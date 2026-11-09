Нідерланди передали Бучі 116 тисяч тюльпанів

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Компанія Smit Flowers третій рік поспіль безкоштовно передала Бучанській громаді 116 тисяч цибулин тюльпанів. Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Працівники комунального підприємства «Добрий господар» уже розпочали їх висадку разом із цибулинами, збереженими після минулорічного цвітіння. Передачу квітів реалізовано за сприяння Нідерландсько-Української торгової палати (NUCC) та почесного консула України в Нідерландах Еміля де Севрен Жаке, а безкоштовну доставку забезпечили логістичні компанії Meest Пошта та Meest Shopping Ukraine.

«Попереду темна й непроста зима. Але хочеться, щоб після неї Бучанська громада зустріла весну тисячами квітів. За це вкотре дякую директору компанії Smit Flowers Arjan Smit, який уже третій рік поспіль дарує нам тюльпани», — зазначив Федорук.

Джерело — Анатолій Федорук у Facebook.

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Раніше Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot.

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