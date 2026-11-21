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Україна та Німеччина домовилися про передачу двох локомотивів для європейської залізничної колії шириною 1435 мм, комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км, а також про фінансову підтримку транспортної інфраструктури. Німеччина спрямує 1 млн євро до Українського транспортного фонду (UTSF).

«З Державним секретарем Федерального міністерства транспорту Німеччини Штефаном Шнорром обговорили співпрацю у розвитку залізничної інфраструктури та поглиблення взаємодії між "Укрзалізницею" та Deutsche Bahn. Домовилися про передачу двох локомотивів для європейської колії шириною 1 435 мм. Для отримання ще 30 локомотивів спільно шукатимемо європейське фінансування», – написав Калашник.

За його словами, сторони також погодили передачу комплектів модульних мостових конструкцій загальною довжиною 2 км, розрахованих на дві смуги руху. Їх використовуватимуть для відновлення транспортного сполучення на ділянках, де мости були зруйновані або пошкоджені.

Крім того, протягом найближчих тижнів очікується надходження 1 млн євро внеску Німеччини до Українського транспортного фонду.

Під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом українська делегація обговорила посилення протиповітряної оборони України, участь ФРН у відновленні країни та безпеку судноплавства в Чорному морі.

Окрему увагу приділили фонду страхування воєнних ризиків, запуск якого планують на початку 2027 року.

Серед пріоритетів для екстреного зимового пакета Європейського Союзу Микола Калашник назвав допомогу у відновленні мостів і забезпечення громад автобусами.

Під час IX Українсько-німецького бізнес-форуму та зустрічі з федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе Микола Калашник запросив німецькі компанії долучитися до оновлення української інфраструктури.

Зокрема, йшлося про участь у закупівлях для модернізації української залізниці у 2027 році, а також у 17 пріоритетних проєктах публічно-приватного партнерства із загальним орієнтовним обсягом інвестицій 2,9 млрд євро.

Серед них – концесійний конкурс щодо контейнерного термінала в порту Чорноморська.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник за підсумками візиту урядової делегації до Берліна.

Крім того, Німеччина передасть Україні нові радари, які допоможуть краще контролювати повітряний простір і стануть частиною майбутньої системи протиповітряної оборони «Фрея». Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Він також підтвердив, що Берлін продовжить постачати Україні ракети для Patriot і комплекси IRIS-T.

Німеччина спрямує 300 млн доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи PURL. До нового пакета допомоги країна долучається разом із Норвегією. Основний акцент зроблять на посиленні української протиповітряної оборони.

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