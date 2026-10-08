Німеччина посилює Україну зброєю проти реактивних дронів

Україна посилює захист свого неба від російських реактивних безпілотників за підтримки Німеччини. Берлін також нарощує поставки боєприпасів для українських F-16, які використовують, зокрема, для боротьби з російськими повітряними цілями.

Про подальшу військову підтримку України міністр оборони Євгеній Хмара говорив під час телефонної розмови з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та подальшу співпрацю між країнами. Про це повідомило Міністерство оборони України. Хмара подякував Німеччині за підтримку. Окремо він відзначив поставки боєприпасів для винищувачів F-16. За словами українського міністра, ці літаки вже показують високу ефективність у боротьбі з російськими дронами.

Окрему увагу під час розмови приділили новій загрозі — російським реактивним безпілотникам. Україна шукає способи швидше виявляти та знищувати такі цілі. Серед рішень, які вже використовують, — засоби радіоелектронної боротьби. «За підтримки партнерів розвиваємо також рішення для захисту наших міст, зокрема засоби радіоелектронної боротьби. Аналізуємо їх ефективність у протидії реактивним шахедам, масштабуємо те, що працює», — сказав Хмара.

За даними Міноборони, Україна також розповіла німецькій стороні про загрозу російських балістичних ударів. Київ працює над асиметричними способами протидії таким атакам. За словами міністра, українська сторона вже має результати ураження російських пускових установок. Ще один важливий напрям — захист критичної інфраструктури. Зокрема, йшлося про посилення оборони Києва та інших важливих об’єктів. Україна розраховує на збільшення поставок систем протиповітряної оборони та ракет до них.

Серед пріоритетів залишаються ракети-перехоплювачі для німецьких систем IRIS-T. Вони потрібні для захисту українських міст та інфраструктури від повітряних атак. Про ці потреби Хмара говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ще 4 жовтня. Під час зустрічі українська сторона передала перелік озброєння, якого потребують Сили оборони. У ньому були, зокрема, боєприпаси для F-16, а також ракети для систем IRIS-T і Patriot.

Водночас військова допомога — не єдиний напрям співпраці. Україна також ділиться з Німеччиною власним досвідом сучасної війни. Йдеться про технології та рішення, які українські військові вже використовують на полі бою. Країни також працюють над розвитком оборонної промисловості. Один із напрямів — спільне виробництво безпілотників та інших військових технологій. Окремо сторони планують розширювати співпрацю між українськими та німецькими оборонними підприємствами.

За словами Хмари, для України зараз особливо важливо, щоб необхідна зброя та боєприпаси надходили якомога швидше. Росія продовжує нарощувати повітряні атаки, тому захист від дронів і ракет залишається одним із головних завдань. Німеччина при цьому продовжує залишатися одним із ключових партнерів України у сфері протиповітряної оборони. Українська сторона розраховує на подальші поставки та нові спільні рішення, які допоможуть захищати міста, критичну інфраструктуру та військові об’єкти. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Після удару РФ по складу, видавництво Ранок терміново друкує знищені підручники.

У Києві обстрілом рф пошкоджено логістичний центр видавництва «Ранок».

У Росії цинічно назвали масовану атаку по Україні ударом возмєздія.

Читай нас у