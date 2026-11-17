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Німеччина спрямує 300 млн доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи PURL. До нового пакета допомоги країна долучається разом із Норвегією. Основний акцент зроблять на посиленні української протиповітряної оборони.

За його словами, на Україну чекає особливо складна зима, оскільки Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, зокрема об'єкти водо- та електропостачання.

Пісторіус наголосив, що російські війська посилюють повітряні удари по українських містах та інфраструктурі. Тому міжнародні партнери мають і надалі оперативно забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони.

«На Україну чекає особливо важка зима. Росія вже зараз робить усе можливе і продовжуватиме руйнувати українську інфраструктуру водопостачання, електропостачання та енергозабезпечення», – заявив міністр.

За словами Пісторіуса, Німеччина разом із Норвегією долучається до чергового пакета в межах ініціативи PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для української армії.

«Це вже п'ятий пакет, до якого долучається Німеччина. Цього разу ми виділяємо 300 мільйонів доларів США», – повідомив він.

Основну частину нового пакета спрямують на посилення української ППО. Зокрема, йдеться про керовані ракети для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Крім того, Німеччина надасть:

системи протиповітряної оборони IRIS-T та ракети до них;

нові радари для контролю повітряного простору;

боєприпаси для винищувачів F-16;

безпілотники.

Також Берлін працює над інтеграцією ракет IRIS-T у системи протиповітряної оборони NASAMS, які постачає Норвегія.

Міністр оборони Німеччини наголосив на необхідності продовження військової підтримки України з боку європейських партнерів.

«Підтримка України — це не благодійний захід», – заявив Пісторіус.

За його словами, допомога Україні важлива не лише з погляду солідарності, а й для забезпечення безпеки всієї Європи.

Він також підкреслив, що Німеччина та Україна є стратегічними партнерами. Водночас європейські країни вивчають український досвід ведення бойових дій і використання сучасних військових технологій.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед засіданням Ради ЄС 17 листопада.

Крім того, Німеччина спрямує Україні додаткові 200 млн євро на зимову підтримку. Кошти підуть на допомогу людям, які постраждали від російських атак, а також на забезпечення електроенергією, теплом і водою. Окремо фінансуватимуть медичні послуги, школи, дитячі садки та підготовку українських міст до холодів.

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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