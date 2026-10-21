Німеччина вперше класифікувала загрозу російських диверсій як значну
Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти Бундесверу на рівень «значна», що є другим за величиною показником за внутрішньою шкалою оцінки небезпеки.
Переоцінку безпекового стану провели після серії інцидентів із застосуванням вибухонебезпечних бойових безпілотників у серпні 2026 року. Зокрема, у звіті згадується невдала спроба диверсії за допомогою дрона в аеропорту «Лейпциг/Галле», спрямована проти українських вантажних літаків, а також виявлення аналогічного безпілотника біля важливої авіабази у Вунсторфі, що свідчить про перехід Бундесверу в статус безпосередньої цілі.
В аналітичному документі наголошується, що РФ перетнула межу шкідливих дій із застосуванням смертельного впливу. За оцінками розвідки, головною метою таких дій є дестабілізація ситуації в країні та послаблення військової підтримки України з боку Німеччини.
Джерело: Sueddeutsche Zeitung.
Сухопутні війська Німеччини планують придбати недорогі крилаті ракети для завдання далекобійних ударів на відстань до 1500 кілометрів. Серед двох систем, які нині розглядають для закупівлі, є українська розробка — реактивна ракета-дрон «Барс». Вона може поповнити арсенал Бундесверу.
Німеччина підтвердила санкції проти Росії попри угоду Трампа з Путіним.