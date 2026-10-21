Німеччина вперше класифікувала загрозу російських диверсій як значну

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Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти Бундесверу на рівень «значна», що є другим за величиною показником за внутрішньою шкалою оцінки небезпеки.

Переоцінку безпекового стану провели після серії інцидентів із застосуванням вибухонебезпечних бойових безпілотників у серпні 2026 року. Зокрема, у звіті згадується невдала спроба диверсії за допомогою дрона в аеропорту «Лейпциг/Галле», спрямована проти українських вантажних літаків, а також виявлення аналогічного безпілотника біля важливої авіабази у Вунсторфі, що свідчить про перехід Бундесверу в статус безпосередньої цілі.

В аналітичному документі наголошується, що РФ перетнула межу шкідливих дій із застосуванням смертельного впливу. За оцінками розвідки, головною метою таких дій є дестабілізація ситуації в країні та послаблення військової підтримки України з боку Німеччини.

Джерело: Sueddeutsche Zeitung.

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