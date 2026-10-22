Німеччина заявила, що не має даних про можливі затримки постачання ракет Patriot Україні

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Уряд Німеччини не має власної інформації про можливі затримки постачання Україні керованих ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

«Федеральний уряд Німеччини не має власної інформації про можливі затримки постачання керованих ракет Patriot», — зазначили у відомстві.

Також у німецькому міністерстві нагадали, що раніше Україна активно виступала за продовження закупівель озброєння в межах механізму PURL, який дає змогу отримувати критично важливу зброю американського виробництва.

У Міністерстві оборони Німеччини зазначили, що країна підтримує закупівлю ракет для українських систем Patriot за двома окремими напрямами.

Зокрема, йдеться про:

Двостороннє фінансування контракту з американським виробником Raytheon.

Закупівлю озброєння через механізм PURL, який передбачає постачання Україні критично важливого озброєння американського виробництва.

Таким чином, Німеччина підтвердила підтримку обох механізмів закупівлі ракет Patriot для України, водночас зазначивши, що не має власних даних щодо можливих затримок постачання.

Про це повідомили у федеральному міністерстві оборони Німеччини.

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело.

Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не схвалила передачу Україні частини ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє The Washington Post. Хоча офіційної відмови немає, необхідні рішення для постачання озброєння залишаються непогодженими.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, після атак на Іран дефіцит ракет-перехоплювачів у світі зростав, а рф виробляє більше ракет, ніж є засобів для їх знищення.

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