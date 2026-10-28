Норвегія екстрадувала в Україну банкіра, підозрюваного у привласненні мільйона гривень

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З Норвегії в Україну екстрадували колишнього працівника банку з Тернопільської області, якого підозрюють у привласненні коштів клієнтів фінансової установи на суму близько мільйона гривень. Чоловіка оголосили в міжнародний розшук.

У липні 2021 року чоловік виїхав за кордон і згодом був оголошений у державний та міжнародний розшук.

За даними слідства, протягом 2017-2021 років він систематично привласнював кошти жителів Тернопільщини і громадської організації, використовуючи несанкціонований доступ до банківських карток і рахунків, а також зловживаючи довірою потерпілих. Загальна сума збитків перевищує 1 млн грн.

Завдяки співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Норвегії підозрюваного затримали й видали Україні.

За клопотанням прокурорів Тернопільської обласної прокуратури суд обрав йому запобіжний захід.

Йому інкримінують крадіжки, шахрайство та незаконні дії з платіжними картками й засобами доступу до банківських рахунків (ст.ст. 185, 190, 200 Кримінального кодексу України).

Джерело: Офіс генпрокурора

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