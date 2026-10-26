Норвезький депутат нелегально ввіз дрони в Україну, після чого уряд змінив закон

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Норвезький депутат Петер Фреліх разом з організацією Fritt Ukraina незаконно доправив в Україну дрони з тепловізорами. Політик пояснив своє рішення затримками на митниці та заявив, що не шкодує про порушення. Після цього норвезькому уряду довелося змінити законодавство, яке діяло ще з 1950-х років.

Норвезька митниця зупинила партію безпілотників через дію законодавства, ухваленого ще у 1950-х роках.

Застарілі норми забороняли вільне вивезення обладнання з тепловізорами без спеціальних дозволів.

Після зупинки вантажу Петер Фреліх одразу звернувся безпосередньо до уряду Норвегії. Він наголосив, що ситуація на фронті є терміновою, а будь-яка затримка постачання обладнання коштуватиме життя українським військовим.

Попри юридичні заборони, представники Fritt Ukraina все ж змогли переправити дрони з тепловізорами до України. Вже наступного дня організація отримала повідомлення від уряду про прискорення розгляду цього питання.

У результаті норвезькі урядовці змінили нормативні правила експорту. Відтепер громадяни Норвегії мають право офіційно відправляти цивільні безпілотники в Україну.

Петер Фреліх підтвердив, що свідомо пішов на порушення застарілого законодавства задля допомоги українським захисникам. Політик підкреслив, що не шкодує про свій вчинок.

Джерело: Aftonbladet

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