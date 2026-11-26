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Отримати нову професію, перейти на дистанційну роботу або знайти можливості для професійного розвитку – такі перспективи відкриває масштабна освітня ініціатива для 1000 жінок в Україні. Ініціативу реалізує ГО «Асоціація Амбасадорок України» за участю Hillel IT School як освітнього партнера. Серед пріоритетів діяльності Асоціації – економічне наснаження жінок, розвиток жіночого лідерства та сприяння професійному зростанню жінок, адже саме жінки сьогодні відіграють ключову роль у стійкості громад, економіці та відновленні України.

Учасниці вже зараз безкоштовно навчаються за вісьмома напрямами, серед яких IT, маркетинг, дизайн, управління проєктами та HR. Навчання проходить у межах проєкту «Участь жінок на ринку праці: персоналізовані та гендерно орієнтовані послуги з працевлаштування» за підтримки міжнародних партнерів.

Головна особливість програм – їхня практична спрямованість. Навчання та практичні заняття адаптовані до підготовки жінок до роботи в чотирьох цільових секторах: сільському господарстві, будівництві, транспорті й логістиці та сфері послуг. Учасниці опановують цифрові та IT-навички, які можуть застосовувати в цих галузях, зокрема для дистанційної роботи.

Кому доступне навчання та які навички можна здобути

Програма розрахована на ветеранoк, внутрішньо переміщених жінок, жінок з інвалідністю та жінок віком 50+. Навчання проходить з 1 листопада до 15 грудня 2026 року онлайн, у форматі живих занять із викладачами в Zoom.

Кожен курс передбачає щонайменше 35 годин структурованого навчання з практичною підготовкою. Після успішного завершення учасниці отримають сертифікати.Онлайн-формат дозволяє долучатися до занять із різних регіонів України та поєднувати навчання з роботою й обов'язками з догляду.

Для учасниць підготовлено вісім напрямів:

IT, Digital-база та штучний інтелект — основи цифрової грамотності та роботи із сучасними технологіями для жінок 50+ з мінімальним досвідом.

SMM, продажі та сервіс — просування в соціальних мережах, комунікація з клієнтами та продажі.

Project Management — планування проєктів і координація команд.

Логістика, аналітика та облік даних – практичні навички роботи з інформацією, обліком і логістичними процесами, зокрема для транспортного та аграрного секторів.

Віддалений рекрутинг та HR – пошук кандидатів і робота з персоналом у дистанційному форматі.

Дизайн та візуальна комунікація — створення візуального контенту та основи дизайну.

Швидкий старт в IT: Web-розробка — знайомство з вебтехнологіями та створенням цифрових продуктів.

Швидкий старт в IT: QA — тестування програмного забезпечення та контроль якості.

Усі вісім програм пов'язані з цифровими компетенціями та технологічними завданнями, актуальними для цільових секторів проєкту. Наприклад, навички аналітики та обліку можна застосовувати в логістиці й сільському господарстві, управління проєктами – у будівництві, а SMM, дизайн і роботу з клієнтами – у сфері послуг та інших галузях.

Мета навчання – допомогти жінкам підготуватися до працевлаштування в цих секторах, зокрема дистанційного, змінити професійну спеціалізацію або ефективніше виконувати свої професійні завдання. Отримані знання також можуть бути корисними для розвитку власної справи.

Додаткові можливості для професійного розвитку

Крім основного навчання, на учасниць чекають додаткові освітні та кар’єрні можливості від Асоціації Амбасадорок України:

15 найкращих випускниць отримають гранти на безкоштовне подальше навчання в Hillel IT School.

Для всіх восьми напрямів передбачені додаткові лекції з комп’ютерної грамотності, кібербезпеки, цифрової гігієни та безпечного використання ШІ.

Для учасниць відкритий English Speaking Clubs для практики англійської мови та подоання бар’єрів.

Передбачені кар’єрні консультації, допомога зі створенням CV та портфоліо, а також тренувальні співбесіди.

Усі випускниці отримають три роки безкоштовного доступу до заходів Hillel IT School із професійного, кар'єрного та особистісного розвитку.

Так учасниці зможуть не лише опанувати нові навички, а й підготуватися до пошуку роботи, краще представити свій досвід роботодавцям та визначити подальші професійні кроки.

Освіта як інструмент професійних змін

Для Hillel IT School участь у проєкті – це можливість зробити цифрову освіту доступнішою та долучитися до підготовки жінок до роботи в галузях, де цифрові навички стають частиною щоденних професійних завдань.

«Для багатьох українських жінок професійний розвиток тісно пов'язаний з економічною незалежністю, стабільністю та можливістю адаптуватися до нових обставин. Саме тому ми поєднали практичне навчання з кар'єрною підтримкою. Важливо, щоб учасниці не просто отримали нові знання, а могли застосувати їх у конкретній роботі – від сільського господарства й логістики до будівництва та сфери послуг», – зазначає представниця ГО «Асоціація Амбасадорок України».

«Ми добре розуміємо, що навчання саме по собі не гарантує працевлаштування чи зміни професії. Але воно може дати людині більше варіантів для подальших рішень. Тому для нас важливо не лише передати знання, а й допомогти учасницям зрозуміти, як використати їх з урахуванням власного досвіду та професійних цілей. Цінність цього партнерства саме в такому підході – коли освітня експертиза поєднується з розумінням потреб конкретної аудиторії», – підкреслив Вадим Друмов, CEO та співзасновник Hillel IT School.

Проєкт «Участь жінок на ринку праці: персоналізовані та гендерно орієнтовані послуги з працевлаштування» впроваджується ГО «Асоціація Амбасадорок України» за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії в межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery, яка реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Solidarity Fund PL (SFPL).

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