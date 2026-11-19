Міністерство культури проведе службову перевірку Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Нове керівництво установи заявило про проблеми з фінансовою та кадровою документацією, обліком державного майна і виплатами. Також з’ясувалося, що сторонні театральні колективи користувалися сценою Центру без договорів оренди.

Підставою стали порушення, які виявила нова виконувачка обов’язків генерального директора Центру Крістіна Кісєльовайте під час прийому справ. За інформацією відомства, проблеми стосуються одразу кількох напрямів роботи установи. Зокрема, йдеться про організацію фінансової, кадрової та господарської діяльності, оформлення документів на користування державним майном, облік надходжень і проведення окремих виплат, зокрема заробітної плати.

Окремо нова керівниця звернула увагу на користування сценою Центру. Як з’ясувалося, нею могли користуватися сторонні театральні колективи без укладених договорів оренди. Тобто порядок використання державного майна належним чином не оформлювали. Під час передачі справ виникли й інші труднощі. Крістіна Кісєльовайте повідомила про проблеми з доступом до документації, майна, ключів та інформаційних систем, які потрібні для повноцінної роботи установи.

За її словами, у Центрі також немає окремих фахівців, відповідальних за кадрову та юридичну роботу. При цьому фінансова, кадрова й договірна документація, печатка та доступи до робочих систем були зосереджені в однієї посадової особи. У день представлення нової керівниці ця посадова особа відмовилася оформити кадрові документи, пов’язані з її призначенням на посаду Міністерством культури. Через це виникли труднощі з внесенням інформації про Крістіну Кісєльовайте до Єдиного державного реєстру.

У Мінкульті зазначили, що службова перевірка має встановити всі обставини та з’ясувати, чи справді в роботі Центру були порушення. За її результатами також підготують пропозиції, як виправити виявлені проблеми та надалі організувати управління установою. Якщо перевірка виявить обставини, які потребують правової оцінки, відповідні матеріали передадуть уповноваженим органам.

Тим часом нова керівниця має завершити прийом справ, відновити повний облік документів і майна та запровадити прозорі правила користування сценою. Це потрібно, щоб робота Центру відбувалася за зрозумілими правилами, а використання державного майна було належно оформлене. Ще одне завдання — до кінця 2026 року представити основні напрями програми Центру на 2027 рік. Серед запланованого — підготовка до 140-річчя від дня народження Леся Курбаса, а також розвиток співпраці з театральними колективами та дослідниками.

Таким чином, перевірка має не лише встановити, що відбувалося в Центрі раніше, а й допомогти впорядкувати його роботу після зміни керівництва. Остаточні висновки щодо виявлених порушень можна буде зробити після завершення службової перевірки. Про початок перевірки повідомили 19 листопада на офіційному сайті Міністерства культури України.

Виконувачкою обов’язків директора Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса стала театральна продюсерка та культурна менеджерка Крістіна Кісєльовайте. Її представили колективу закладу.

Лауреатом премії імені Леся Курбаса у 2024 році став режисер Артем Вусик за постановку «Веселка на Салтівці».

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