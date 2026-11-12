Новообраний ректор університету Шевченка розповів про перші зміни у навчальному процесі

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Київський національний університет імені Тараса Шевченка затвердив дистанційний формат проведення зимової сесії та оновив правила складання іспитів на випадок технічних проблем. Перші рішення нового ректора Валерія Копійки стосуються організації освітнього процесу й безпеки студентів.

Ректор Валерій Копійка повідомив, що зимова сесія в університеті проходитиме онлайн із 23 листопада до 15 грудня. Відповідне рішення ухвалили після обговорення зі студентами та командою закладу. Його закріпили наказом від 11 листопада.

«Усі ці дні ми з командою шукали рішення, максимально зручне й безпечне для кожного. І знайшли його разом зі студентами», – написав ректор.

У дистанційному форматі студенти складатимуть заліки та іспити, а також захищатимуть курсові роботи.

Водночас Вчена рада університету змінила правила проведення екзаменів. Тепер під час відповіді студенти повинні показувати на камеру пристрої, якими користуються. Втручання сторонніх осіб у перебіг іспиту заборонене.

Дистанційне оцінювання передбачатиме усну співбесіду з викладачем. Якщо перед нею студент має виконати письмову роботу або пройти тестування, поспілкуватися з викладачем можна буде після завершення цих завдань.

Під час іспиту необхідно буде увімкнути камеру та мікрофон.

Окремо університет визначив порядок дій у разі технічних збоїв. Якщо під час складання іспиту зникне електроенергія або інтернет, студент повинен повідомити про проблему викладача, старосту чи адміністрацію факультету протягом того самого дня.

Після погодження з університетом іспит можна буде продовжити в інший час. Таку ситуацію не вважатимуть перескладанням, а технічні проблеми не стануть підставою для виставлення незадовільної оцінки.

Студенти та викладачі, які не мають удома необхідної техніки або належних умов для дистанційного оцінювання, зможуть скористатися приміщеннями університету.

Для цього потрібно заздалегідь узгодити можливість складання іспитів зі своїм факультетом або інститутом. До 20 листопада підрозділи мають повідомити, де саме можна буде пройти оцінювання та як зареєструватися.

Валерій Копійка наголосив, що ухвалені рішення є лише початком змін. Разом зі Студентським парламентом він планує перевірити стан університетських укриттів і покращити якість інтернет-з’єднання в гуртожитках.

«Усі почуті побажання врахуємо під час підготовки до наступного семестру, щоб приміщення були готові вчасно», – зазначив ректор.

Водночас Копійка запевнив, що дистанційний формат не означатиме послаблення вимог до студентів.

«Знання оцінюватимуть так само чесно, як в аудиторії», – наголосив він.

Про це повідомляє ректор та КНУ у Facebook.

Голова Вченої ради Валерій Копійка переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які відбулися 27 жовтня 2026 року. Він здобув перемогу вже в першому турі, отримавши 51,74% голосів.

Міністра освіти підписав наказ про призначення Валерія Копійки ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка строком на п’ять років.

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