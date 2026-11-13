Обікрав пораненого захисника на майже 300 тисяч гривень: на Житомирщині чоловік отримав вирок

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У Бердичеві місцевого жителя засудили до 5 років і 4 місяців позбавлення волі за викрадення майже 300 тисяч гривень у пораненого військовослужбовця. Крім крадіжки коштів, чоловіка визнали винним у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних речовин.

Як встановило слідство, у червні 2026 року військовий проходив реабілітацію після поранення. Скориставшись тим, що потерпілий тимчасово був відсутній, обвинувачений викрав його гаманець, банківські картки, готівку та мобільний телефон.

Отримавши доступ до банківських рахунків військового через його телефон, чоловік почав витрачати чужі гроші на власні потреби. Зокрема, він оплачував азартні ігри в онлайн-казино, купував дороговартісне майно та наркотичні засоби.

Загалом із рахунку військовослужбовця викрадено майже 300 тисяч гривень. Крім цього, під час розслідування правоохоронці встановили два епізоди незаконного придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини PVP без мети збуту.

Особливого цинізму цій справі додає те, що викрадені гроші були виплачені військовому у зв’язку з пораненням, отриманим під час захисту України. Кошти, які мали допомогти захиснику під час відновлення здоров’я, стали об’єктом злочинного посягання.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 5 років і 4 місяців позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо апеляційну скаргу не буде подано. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура. У Києві судитимуть чоловіка за викрадення грошей із гаманця військового. Нагадаємо, у Львові чоловік хотів «замінувати» Верховну Раду, його затримали. Також в Одесі затримали агентку ФСБ, яка шпигувала за енергооб’єктами міста.

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