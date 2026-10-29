Обмеження швидкості Starlink не завадить Україні атакувати російські НПЗ — Флеш

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Обмеження швидкості Starlink впливають на оборонні спроможності України, однак не перешкоджають ударам по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив фахівець із військових технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, запроваджені обмеження стосуються передусім захисту України, а не можливостей завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

«Обмеження швидкості торкаються тільки захисту - це робота перехоплювачів і наших гелікоптерів. На фронті ми розуміємо, що рухатися швидко не потрібно. Там хлопці працюють на місці, тому там не буде це. Це взагалі оця історія з цим обмеженням, вона дуже дивно для нас виглядає, тому що Starlink не працює на території Росії. Тобто це не впливає на наші можливості, спроможності атакувати НПЗ, взагалі ніяк, там не працює Starlink. Це стосується якихось там місій на окупованих територіях, але там немає НПЗ, які ми можемо атакувати. Тобто навіщо хтось зробив це обмеження? Ми намагаємося зараз з'ясувати, але ми бачимо, що Пентагон каже, що це SpaceX, SpaceX каже, що це уряд США. І отак це як пін-понг, і ми не можемо зрозуміти, хто це зробив. І головне - логіку ми не розуміємо - навіщо це зроблено. Тому що це тільки вплинуло на наш захист і усе. Це ніяк не вплинуло на нашу спроможність атакувати ворога», - пояснив Бескрестнов.

Він також нагадав, що станом на сьогодні жоден цивільний Starlink не працює на території України на швидкості більше, ніж 90 км/год. Саме таке обмеження швидкості запропонували в Space X, аби не дозволити росіянам використовувати Starlink для атак по критичній інфраструктурі.

«Ми фізично не можемо їм щось атакувати. SpaceX знає це, і Маск знає це, тому що вони пропонували це обмеження нам, як контрзахід проти російського використання. І тому було дуже несподівано для нас, коли хтось робить таку заяву, але ми розуміємо, що це просто технічно фізично неможливо», - пояснив радник.

Про це повідомив під час брифінгу позаштатний радник Президента Сергій «Флеш» Бескрестнов, передає Укрінформ.

Київ має готуватися до ударів по критичній інфраструктурі РФ замість евакуації — Флеш.

Росія виробляє до 3 тисяч реактивних Шахедів на місяць і готує запаси для зимових атак, — Флеш.

Росія станом на жовтень виробляє близько 110 балістичних ракет і до 4000 реактивних ударних дронів на місяць.

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