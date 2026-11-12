Обмеження швидкості Starlink ускладнює роботу української ППО — Ігнат

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Обмеження швидкості супутникового зв’язку Starlink і Starshield негативно впливає на роботу української протиповітряної оборони та можливості перехоплення повітряних цілей.

Про це заявив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Київ 24».

За його словами, ці системи використовують для перехоплення російських безпілотників і реактивних цілей. Україна разом з американськими партнерами з’ясовує причини запроваджених обмежень.

Ігнат також повідомив, що 12 листопада з 7:00 росіяни продовжували повітряну атаку. Станом на 13:00 зафіксували 78 безпілотників, близько 40 із яких були реактивними. Перехоплювати такі цілі на великій висоті та швидкості складно, тому основне навантаження в цьому напрямку припадає на авіацію.

Крім того, під час нічної атаки РФ могла застосувати чотири типи балістичних ракет: «Іскандер-М», «Циркон», ракети С-400 та північнокорейські КН-23. Остаточний тип озброєння мають встановити фахівці після аналізу уламків.

Джерело: Юрій Ігнат, ефір «Київ 24»

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск став учасником війни через надання Україні супутникового зв’язку Starlink після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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