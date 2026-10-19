Обмеження Starlink для українських військових все ще тривають – Зеленський

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Обладнання супутникового зв'язку Starlink та Starshield перестає функціонувати на різних ділянках фронту під час руху зі швидкістю 130–161 км/год. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ.

Технічні обмеження негативно впливають на фронтову логістику та ускладнюють застосування безпілотників різного типу, зокрема ударних дронів середньої дальності (mid-strike) та дронів-перехоплювачів реактивних «Шахедів». Глава держави наголосив, що питання відновлення повноцінної роботи сервісів буде повторно винесено на обговорення з міжнародними партнерами на всіх рівнях.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського.

У програмі Meet the Press на телеканалі NBC Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський уряд надіслав сигнал щодо обмеження функціонала систем Starlink та Starshield для України, після чого компанія SpaceX технічно реалізувала ці ліміти.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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