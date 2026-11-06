Обшук у співробітника ГУР завершено, затримувати його не будуть — Найєм

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Служба безпеки України завершила обшук у військовослужбовця Головного управління розвідки. Його звільнили від кайданок, підозру не оголошували та затримувати не планують.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook. За його словами, під час обшуку правоохоронці вилучили електронні пристрої, на яких, зокрема, зберігається службова інформація. Також військовослужбовцю вручили повістку на допит.

Найєм додав, що на початку слідчих дій його клієнту погрожували фізичним насильством. Адвокат заявив, що й надалі захищатиме права військовослужбовця.

Обшук проводили в межах кримінального провадження щодо подій у Монако влітку 2026 року. До слідчих дій залучені СБУ та Національна поліція, процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

Джерело: Масі Найєм (Facebook).

У співробітника Головного управління розвідки Міноборони України проводять невідкладний обшук, який, за попередньою інформацією, може стосуватися справи «Монако». Про це вранці 6 листопада повідомив адвокат Масі Найєм.

Також Найєм заявив, що, відповідно до закону, правоохоронці мали дочекатися представників внутрішньої безпеки ГУР, однак цього не зробили.

29 червня у Монако стався вибух, унаслідок якого серйозно постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв.

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого 29 червня скоїли замах у Монако, заявив, що не знає, хто міг бути замовником нападу. Водночас він припускає, що до організації злочину могли бути причетні люди, пов’язані з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Слідство перевіряє версію про причетність кол-центрів до підриву Вадима Єрмолаєва в Монако.

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