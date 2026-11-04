Обшуки у керівництва СБУ можуть бути пов’язані зі справою Кримінала

0:00 / 0:00

4 листопада НАБУ проводить близько 70 обшуків у межах розслідування можливого прикриття шахрайських колцентрів.

За даними ЗМІ, слідчі могли вийти на високопосадовців СБУ після отримання доступу до телефона Андрія Осіпова на прізвисько «Кримінал».

За інформацією джерел, обшуки проводять у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та посадовців Департаменту захисту національної державності.

Осіпова раніше затримали за підозрою у вимаганні мільйона доларів за допомогу в уникненні екстрадиції до Росії. За версією слідства, він отримав 50 тисяч доларів, після чого вимагав решту суми.

Можливий зв’язок обшуків зі справою Осіпова наразі описують як версію джерел ЗМІ.

Джерело: Українська правда

У Національній поліції відсторонили від виконання службових обов’язків поліцейських, які фігурують у процесуальних діях НАБУ. Таке рішення ухвалили на період проведення службового розслідування.

До цього СБУ підтвердила обшуки НАБУ та САП у своїх співробітників.

Раніше стало відомо про обшуки у високопосадовців СБУ, зокрема Сергія Дуки, Антона Кравчука та Олександра Ковальчука.

Також НАБУ заявляло про перешкоджання роботі детективів під час слідчих дій і погрози застосуванням вогнепальної зброї з боку представника СБУ.

Читай нас у