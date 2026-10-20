Обвинуваченому в убивстві Андрія Парубія продовжили запобіжний захід

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Франківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Михайлу Сцельнікову, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія.

Згідно з рішенням суду, обвинувачений перебуватиме під вартою ще 60 діб — до 18 грудня включно. Через початок повітряної тривоги в засіданні оголосили перерву, а наступне розгляд справи призначено на 17 листопада.

Джерело: Укрінформ.

Нагадаємо, СБУ передала справу про вбивство Андрія Парубія до суду.

У Львові почали зачитувати обвинувальний акт у справі про вбивство Андрія Парубія.

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