Обвинуваченому в убивстві Андрія Парубія продовжили запобіжний захід
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Франківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави Михайлу Сцельнікову, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія.
Згідно з рішенням суду, обвинувачений перебуватиме під вартою ще 60 діб — до 18 грудня включно. Через початок повітряної тривоги в засіданні оголосили перерву, а наступне розгляд справи призначено на 17 листопада.
Джерело: Укрінформ.
Нагадаємо, СБУ передала справу про вбивство Андрія Парубія до суду.
У Львові почали зачитувати обвинувальний акт у справі про вбивство Андрія Парубія.