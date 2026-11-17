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Виконувача обов’язків начальника територіального сервісного центру МВС № 0741 у селі Струмівка Луцького району Володимира Шевчука позбавили керівних повноважень після виходу розслідування про незадекларовані статки його родини. Про це повідомив заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук у коментарі виданню «Сила правди».

За словами Ковальчука, у Шевчука забрали лише виконання обов’язків керівника, проте він продовжить працювати в установі на посаді адміністратора, яку обіймає з 2020 року. Новим виконувачем обов’язків начальниці ТСЦ призначено Жанну Андрійчук. Причини кадрових змін у відомстві офіційно не уточнили.

Відсторонення відбулося після публікації матеріалу, у якому журналісти виявили невідповідність між офіційними доходами посадовця та способом життя його сім’ї. Згідно з декларацією за 2025 рік, Шевчук отримував близько 30 тисяч гривень зарплати на місяць і не володів нерухомістю, землею чи транспортом. Водночас його родина будує заміський маєток із басейном неподалік Луцька та користується елітними автомобілями, що сам посадовець пояснив доходами близьких від торгівлі вживаними авто.

Під час підготовки цього розслідування дружина Шевчука зверталася до поліції із заявою про нібито незаконний збір інформації журналістками, проте після суспільного резонансу правоохоронці закрили провадження.

Джерело: Видання «Сила правди».

Нагадаємо, що СБУ провела обшуки в сервісному центрі МВС поблизу Луцька та вдома у його керівника.

Керівник Луцького територіального сервісного центру МВС Володимир Шевчук офіційно отримує близько 30 тисяч гривень на місяць. Водночас він користується дорогими автомобілями, оформленими на родичів, і будує маєток неподалік Луцька.

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