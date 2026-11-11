Одесита засудили до 15 років за систематичне сексуальне та фізичне насильство над сім'єю

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Суд виніс вирок 54-річному мешканцю Одеси, призначивши йому максимальне покарання у вигляді 15 років ув'язнення за систематичне вчинення статевих злочинів, побиття та залякування власної родини - дружини та доньок. Публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Пересипської окружної прокуратури міста Одеси.

Слідство довело причетність фігуранта до близько 30 епізодів злочинних дій. У період із червня 2015 року він щонайменше 17 разів зґвалтував свою старшу доньку (на момент початку злочинів їй виповнилося 17 років), а протягом 2019–2021 років тричі вчинив аналогічні злочини стосовно молодшої доньки, починаючи з її 13-річного віку. Від дій зловмисника потерпала і його 47-річна дружина, яку він зґвалтував щонайменше п’ять разів та завдав їй тілесних ушкоджень середньої тяжкості (зламані ребра).

Раніше засуджений вже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, чим систематично погрожував іншим членам родини. Перебуваючи в СІЗО, зловмисник продовжував погрожувати потерпілим і вимагав змінити свідчення.

Чоловіка визнано винним за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1, 2 ст. 153, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 129 та ст. 386 КК України. Обвинувачений свою вину не визнав, наразі він перебуває під вартою, а вирок суду очікує набрання законної сили.

Джерело: Пресслужба Пересипської окружної прокуратури м. Одеси.

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