Одеський зоопарк спростував продаж крокодила скандальному бізнесмену Соколову

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В Одеському зоопарку заявили, що не продавали крокодила бізнесмену Владиславу Соколову, в помешканні якого правоохоронці проводили обшуки у межах розслідування щодо можливого привласнення коштів на будівництві захисних споруд.

Раніше Соколов опублікував відео, у якому стверджував, що офіційно придбав рептилію в Одеському зоопарку за 2,5 тисячі доларів. На фотографіях його пентхауса справді видно тераріум із живим крокодилом.

Працівник зоопарку спростував цю інформацію та заявив, що протягом останніх 15–16 років заклад не відчужував крокодилів. За його словами, обмін або передача тварин відбувається лише між ліцензованими зоопарками.

Сам Соколов фігурує у розслідуванні щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво захисних споруд для енергооб’єктів і шкільних укриттів на Київщині.

За даними судових матеріалів, компанії, які пов’язують із бізнесменом, постачали металопродукцію для підрядників за державними контрактами на близько 1,89 млрд грн. Слідство перевіряє можливе завищення вартості матеріалів на 20,8 млн грн. Окремо правоохоронці розслідують можливе виведення 10,8 млн грн через фіктивних субпідрядників під час будівництва шкільних укриттів.

Джерело: «Слідство.Інфо»

Підприємець Владислав Соколов, який фігурує у скандалі довкола будівництва оборонних споруд на енергооб’єктах Київщини, уперше публічно відреагував на критику через розкішні апартаменти в Дніпрі та живого крокодила в тераріумі. Він пояснив походження свого майна, заперечив зв’язок статків із державними контрактами та висунув звинувачення на адресу колишнього очільника Київської ОВА, а нині міністра розвитку громад та територій Миколи Калашника.

Раніше журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.

Користувачі соцмереж звернули увагу на фотографії сина бізнесмена Владислава Соколова, якого пов’язують із розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів.

Після появи фотографій з обшуків у бізнесмена Владислава Соколова користувачі соцмереж звернулиувагу на його особисте життя. Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва опублікувала світлини жінки на ім'я Анжеліка Олександрівна, яка, ймовірно, є його обраницею та демонструвала розкішний відпочинок на Балі й у Мексиці. Після розголосу вона закрила свої акаунти.

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