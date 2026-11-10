Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування після нових фактів операції Карфаген

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Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський призначив службове розслідування за фактами, оприлюдненими під час другого етапу операції «Карфаген». Перевірка стосується можливого неправомірного втручання працівників прокуратури у повернення майна, вилученого в межах кримінальних проваджень.

Підставою для початку розслідування стали матеріали медіамоніторингу, зокрема публікації про ймовірне сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого під час розслідування справ щодо незаконної діяльності кол-центрів і мережі U420.

В Офісі генпрокурора пояснили, що під час службової перевірки з’ясують, чи могли працівники прокуратури використовувати свої посадові повноваження або службовий статус у приватних інтересах, впливати на роботу інших осіб або вчиняти інші неправомірні дії.

«За його результатами за наявності підстав будуть ухвалені рішення в межах повноважень Офісу генерального прокурора. Водночас початок службового розслідування не означає, що причетність будь-якої особи до правопорушення уже встановлена», – наголосили в ОГП.

Таким чином, наразі йдеться про перевірку оприлюдненої інформації, а не про встановлену вину конкретних працівників прокуратури.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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