Офіс генпрокурора відповів, чи відкрили справу проти Арахамії

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Офіс генерального прокурора розглянув звернення виконавчої директорки громадської організації «Центр протидії корупції» щодо ймовірних протиправних дій народного депутата Давида Арахамії. Матеріали передали до Національного антикорупційного бюро України, оскільки викладені в них обставини вже розслідує НАБУ.

За словами представниці Офісу генпрокурора, відомство розглянуло звернення щодо можливих порушень із боку парламентаря та надало заявниці офіційну відповідь.

«З огляду на те, що викладені у зверненнях факти є предметом розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснює Національне антикорупційне бюро України, копії зазначених документів скеровано до НАБУ для врахування під час досудового розслідування», – повідомила Гайовська-Ковбасюк.

Про це в коментарі «Главкому» повідомила начальниця управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Нагадаємо, що Арахамія анонсував хороші новини щодо ситуації в окупованих Олешках.

Також, ЦПК вимагає перевірити можливу причетність Арахамії до справи про конверти.

12 вересня голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної групи Давид Арахамія пояснив, навіщо Україна бере участь у мирних переговорах з РФ. Про це він заявив під час конференції YES Annual Meeting 2026.

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