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В Офісі генерального прокурора звільнили вісьмох осіб, згаданих у контексті операції «Карфаген», а також ліквідували низку посад. Про результати роботи повідомив виконувач обов’язків генпрокурора Ковальський, додавши, що 24 прокурори пройшли поліграф, а кадровий аудит в ОГП та обласних прокуратурах триває.

Про це повідомив у Facebook в.о. генпрокурора Антон Ковальський.

За словами Ковальського, він провів робочі зустрічі з керівниками підрозділів Офісу Генпрокурора та обласних прокуратур, аналіз їхньої роботи та кадровий аудит.

«Сьогодні можу говорити про перші результати. Головне: прокуратура не може вимагати відповідальності від інших, якщо не готова вимагати її від себе. Органи прокуратури продовжують працювати і виконувати покладені на них функції. Є професійні колективи, результати та хороші напрацювання.

Але там, де є питання до доброчесності, якості управління чи відповідальності керівників, мають бути і відповідні рішення. Розумію суспільний запит щодо заходів, вжитих в ОГП у зв’язку з обставинами, які досліджуються в межах операції «Карфаген», — пояснив в.о. генпрокурора.

«Завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту ОГП Айдина Худієва. Висновок буде передано до КДКП. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано.

Розпочато та триває службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього Генерального прокурора Руслана Кравченка. Перевіряємо дотримання встановленої процедури та обставини, пов’язані з організацією відрядження», — зазначив Ковальський.

Також триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, затриманого у межах справи «Карфаген». Перевіряються обставини використання ним службових повноважень у приватних інтересах та можливого втручання у службову діяльність інших прокурорів.

На розгляді КДКП перебуває дисциплінарна скарга Генеральної інспекції ОГП. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано.

«Ще один важливий напрям — внутрішня безпека. Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. Отримана інформація передана комісії, яка проводить службове розслідування.

За цей період з органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадувалися у контексті операції «Карфаген». 7 із них працювали в Офісі Генерального прокурора. 4 звільнено з адміністративних посад, зокрема начальника Департаменту інформаційних технологій та начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Також з адміністративної посади звільнено заступника керівника Черкаської обласної прокуратури. Після цього посаду ліквідовано», — зазначив в.о. генерального прокурора.

«Ліквідовано управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки. Реорганізовано Департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій — напрям захисту інвестицій виділено окремо.

Керівників цих підрозділів звільнено з посад. Також призначено нових керівників Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення», — додав Ковальський.

За словами в.о. генпрокурора, було ухвалено рішення не використовувати можливість призначення без конкурсу осіб, які на момент призначення не обіймали посад прокурорів.

«Ця процедура передбачена законом. Водночас вважаю правильним оцінити практику її застосування та вже здійснені за нею призначення.

Тому проводимо кадровий аудит призначень на адміністративні посади в ОГП та обласних прокуратурах. Законність самої процедури я не ставлю під сумнів. Але кожне призначення має бути обґрунтованим з погляду професійності, досвіду та відповідності людини посаді», — пояснив він.

Так, в ОГП з посад звільнено керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області.

Також видано накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур.

Аудит наразі триває.

Також в.о. генпрокурора ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

Нагадаємо, водій Кропиви вийшов із СІЗО під заставу 3 млн грн у справі Карфаген.

Прокурор САП заперечив, що Кропива був у відрядженні у Львові.

Фігурант розслідування НАБУ прокурор Кропива в 42 роки через суд домігся пенсії в 300 тисяч.

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