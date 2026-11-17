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Івано-Франківський міський суд призначив 14, 13 та 11 років позбавлення волі трьом неповнолітнім за вбивство 19-річного юнака на околиці міста. В Офісі генерального прокурора вважають вирок занадто м'яким з огляду на особливу жорстокість злочину та готують апеляційну скаргу з вимогою максимального покарання.

Під час судового розгляду двоє обвинувачених визнали провину, а третій намагався представити себе лише свідком події, проте ювенальні прокурори довели його обізнаність і співучасть у злочині. Окрім реальних термінів ув'язнення, суд зобов’язав родичів засуджених виплатити сім’ї загиблого 4,5 мільйона гривень матеріальної та моральної компенсації.

В Офісі генпрокурора уточнили, що оскільки Кримінальний кодекс України забороняє призначати довічне ув'язнення особам, які вчинили злочин у віці до 18 років, сторона обвинувачення наполягатиме в апеляції на максимально можливому строкові покарання за розбій та умисне вбивство, вчинене групою осіб із корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

Джерело: ZAXID.NET.

Трагедія сталася 15 квітня 2025 року. На момент скоєння злочину нападникам було по 14 років. За даними слідства, напередодні підлітки познайомилися з потерпілим у середмісті Івано-Франківська та під приводом пікніка заманили його до лісового масиву на Вовчинецьких горах. Там двоє з них повалили юнака, жорстоко побили й завдали 361 ножове поранення, тоді як третій фігурант знімав розправу на телефон, який попередньо відібрали у жертви. Після вбивства зловмисники прикрили тіло листям і колодою, проте вже наступного дня їх затримали правоохоронці.

На Черкащині поліцейські затримали шістьох осіб, підозрюваних у причетності до вбивства військовослужбовця, яке сталося в Умані.

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