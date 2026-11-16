ОК Південь розслідує конфлікт між військовими ТЦК і цивільними у Вінниці

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Оперативне командування «Південь» призначило службове розслідування через інцидент у Вінниці за участю військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки і цивільних громадян, під час якого було пошкоджено автомобіль та застосовано газовий балончик.

«Керівництво Оперативного командування «Південь» підтверджує факт конфлікту у Вінниці за участю військовослужбовців ТЦК та цивільних громадян, під час якого було застосовано газовий балончик та пошкоджено автомобіль», — повідомив речник ОК «Південь» підполковник Олексій Міщенко, наголосивши на повному сприянні правоохоронцям та нетерпимості до будь-яких протиправних дій з боку військових.

Раніше народний депутат Олег Мейдич написав у Фейсбуці про конфлікт, який стався 14 листопада. За його словами, військовослужбовці ТЦК зупинили автомобіль із двома молодими людьми віком 21 та 22 роки, серед яких була вагітна дівчина. «Під час інциденту в салон автомобіля було розпилено сльозогінний газ», - заявив депутат.

Джерело: Укрінформ.

Нагадаємо, в Одесі водій поранив військового ТЦК ножем та намагався збити його автомобілем.

До цього правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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