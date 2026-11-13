ОК Південь спростувало побиття сина загиблого військового працівниками ТЦК у Вінниці

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Інформація про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК та СП сина полеглого захисника у Вінниці не відповідає дійсності. За результатами перевірки поліції, чоловік спростував звинувачення та відмовився подавати заяву.

Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» підполковник Олексій Міщенко.

За його словами, чоловік перебуває на військовому обліку та має чинну відстрочку від мобілізації до 2027 року. Відповідно, підстав для проведення щодо нього мобілізаційних заходів не було.

У поліції Вінницької області провели перевірку: правоохоронці розшукали молодого чоловіка та опитали його. За інформацією ОК «Південь», він офіційно відмовився писати заяву, заперечив поширені в інтернеті звинувачення та заявив, що не має претензій до військовослужбовців ТЦК.

У командуванні закликали медіа та громадян користуватися перевіреною інформацією й орієнтуватися на офіційні повідомлення Національної поліції.

Джерело: Цензор.НЕТ

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У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

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