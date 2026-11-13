Охочі зможуть складати іспити на громадянство України за кордоном
Кабмін затвердив дворічний експериментальний проєкт, який дозволить складати іспити для набуття громадянства України за межами країни.
Тестування охоплюватиме три напрями: українську мову, історію України та основи Конституції. Іспити проводитимуть у визначених дипломатичних установах і центрах єдності.
Переліки пунктів тестування мають затвердити МЗС і Мінсоцполітики. Координуватиме проєкт Міністерство освіти і науки.
Експеримент триватиме два роки. Водночас ідеться саме про можливість скласти іспити за кордоном, а не пройти всю процедуру набуття громадянства дистанційно.
Джерело: Кабінет міністрів України.
Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти за наявності чинного військово-облікового документа.