Охочі зможуть складати іспити на громадянство України за кордоном

0:00 / 0:00

Кабмін затвердив дворічний експериментальний проєкт, який дозволить складати іспити для набуття громадянства України за межами країни.

Тестування охоплюватиме три напрями: українську мову, історію України та основи Конституції. Іспити проводитимуть у визначених дипломатичних установах і центрах єдності.

Переліки пунктів тестування мають затвердити МЗС і Мінсоцполітики. Координуватиме проєкт Міністерство освіти і науки.

Експеримент триватиме два роки. Водночас ідеться саме про можливість скласти іспити за кордоном, а не пройти всю процедуру набуття громадянства дистанційно.

Джерело: Кабінет міністрів України.

Державна міграційна служба повідомила, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть отримати вже виготовлені паспорти за наявності чинного військово-облікового документа.

Відділи Паспортного сервісу тимчасово призупинили прийом документів на оформлення закордонних паспортів та ID-карток через технічні несправності. Водночас видача вже готових паспортних документів продовжується відповідно до графіка роботи .

Раніше українців попередили про тимчасове призупинення прийому громадян у відділах «Паспортного сервісу» . Обслуговування призупиняють із 28 вересня . Водночас громадяни зможуть отримати документи, які вже були оформлені та готові до видачі.

Читай нас у