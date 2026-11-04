Охорона посадовця СБУ Дуки погрожувала зброєю детективам НАБУ

0:00 / 0:00

Охорона заступника керівника Департаменту захисту національної держави СБУ Сергія Дуки погрожувала зброєю детективам НАБУ, які в середу вранці проводили обшук у посадовця. Про це повідомляє Суспільне.

«Дука — високопосадовець СБУ, якого НАБУ вранці звинуватило у перешкоджанні обшуку, повідомив наш співрозмовник. За даними джерела, охорона Дуки погрожувала детективам застосувати зброю з наведеними лазерами», — йдеться в повідомленні.

Раніше в середу НАБУ повідомило, що високопосадовець СБУ погрожував застосуванням вогнепальної зброї та блокував доступ детективам НАБУ до місця обшуку під час проведення слідчих дій на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду, не назвавши його імені. «Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ. Такі дії є неприпустимими та перешкоджають виконанню законних процесуальних обов'язків детективів НАБУ», — заявили в антикорупційному бюро, пообіцявши згодом оприлюднити деталі інциденту.

Пізніше стало відомо, що НАБУ проводить обшуки в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука на тлі спроби обшуків у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. Також обшуки проходили у першого заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександра Ковальчука.

Джерело: Суспільне

Нагадаємо, посадовець СБУ погрожував детективам НАБУ зброєю під час обшуку.

НАБУ проводить обшуки у керівника внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука.

Читай нас у