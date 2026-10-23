Густєлєва призначили у Автомобільні дороги України після скандалів із тендерами КМДА

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Колишній заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, який керував «Київавтодором» і фігурував у публічних розслідуваннях щодо дорожніх закупівель, за інформацією пабліка «Хрещатик 36», очолив правління ДАК «Автомобільні дороги України». Водночас на офіційному сайті компанії головою правління, який тимчасово виконує обов’язки, зазначений Олексій Дорошенко.

Однак офіційний сайт ДАК «Автомобільні дороги України» наразі не підтверджує призначення Густєлєва. У розділі «Команда» керівником, який тимчасово виконує обов’язки голови правління, вказаний Олексій Дорошенко. Незалежного підтвердження нового призначення у доступних матеріалах також немає.

Що відомо про Густєлєва та дорожні закупівлі

Олександр Густєлєв очолював комунальну корпорацію «Київавтодор» із 2015 року. У лютому 2020-го мер Києва Віталій Кличко призначив його заступником голови КМДА. У листопаді 2021 року Густелєва звільнили після затримок із завершенням Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

За час його роботи в дорожній галузі правоохоронці розслідували ймовірні зловживання під час закупівель, а Антимонопольний комітет України встановлював порушення конкурентного законодавства в окремих тендерах. Водночас сам факт розслідувань не доводить особистої вини Густєлєва у кримінальних правопорушеннях.

Один із найрезонансніших епізодів стосується реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві. Початкова вартість договору становила близько 598,5 млн грн, але згодом сума виплат підряднику перевищила 1,1 млрд грн.

22 вересня 2026 року Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу у справі про стягнення 1,117 млрд грн. Рішення нижчих інстанцій, якими договір підряду визнали недійсним і постановили стягнути кошти, залишилися чинними. Справа стосується компанії «Північно-Український Будівельний Альянс» та закупівлі, під час якої Антимонопольний комітет встановив узгоджені дії учасників торгів.

Деталі рішення опублікували «фраза.юа» та в тексті постанови Верховного Суду. Водночас ця справа стосується законності тендеру та договору, а не встановлення особистої кримінальної вини Густєлєва.

Інші претензії до дорожньої галузі Києва



У попередні роки правоохоронці також перевіряли можливі зловживання під час закупівель дорожньої розмітки та технічної солі. Окремі аудити виявляли фінансові порушення на комунальних підприємствах, пов’язаних із дорожньою інфраструктурою столиці. Ці епізоди стосуються різних підприємств і проваджень, тому їх не можна автоматично трактувати як доказ причетності Густєлєва до кожного з них.

Джерело: «Хрещатик 36»

Раніше у «Київавтодорі» розпочались обшуки через можливе привласнення бюджетних коштів.

До цього держаудит перевіряв «Київавтодор», фіксуючи критичний стан доріг та мостів.

Нагадаємо, 24 лютого у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» правоохоронці вдруге за тиждень провели слідчі дії.

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