Олена Кравець показала першу евакуацію з потяга разом із дітьми

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Актриса й телеведуча Олена Кравець, яка тимчасово переїхала з молодшими дітьми до Івано-Франківська, поділилася кадрами їхніх подорожей потягами «Укрзалізниці» та розповіла про першу евакуацію. Через небезпеку родині довелося перечекати тривогу в одному із сіл.

Потяг, яким вони їхали, неодноразово зупинявся просто в полі через повітряні тривоги. Однак Олена та її 10-річні двійнята Іван і Катерина намагалися знаходити позитив навіть у такій ситуації. Зокрема, хлопчику сподобався незвичний досвід — похід до туалету просто неба.

"Я не знаю, що саме з цієї мандрівки залишиться в спогадах моїх дітей. Сподіваюсь, це буде не евакуація, а гра в spa салон і як літала фея в купе. Ну, і туалет на вулиці у пані Наталі", - написала ведуча.

Олена Кравець виїхала з Києва разом із дітьми.

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