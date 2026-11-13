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Олена Зеленська з’явилася на публіці після чуток про зникнення

UA NEWS 13 Листопада 2026 15:39
Олена Зеленська з’явилася на публіці після чуток про зникнення
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Перша леді України відвідала захід до Дня спільнодії у Звягелі на Житомирщині. 

Її поява відбулася на тлі обговорень у мережі через відсутність на нещодавній церемонії нагородження українських митців.

Для заходу Зеленська обрала темно-шоколадний костюм із вільним жакетом і прямими штанами, світлу блузку та туфлі-човники. Образ доповнили сріблясті сережки.

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Джерело: Instagram Олени Зеленської.

Раніше Олена Зеленська показала вишукані образи під час візиту до Нью-Йорка.

До цього Олена Зеленська стала героїнею обкладинки ELLE Литва.

Також перша леді України Олена Зеленська доповнила свій образ аксесуаром ручної роботи від українського бренду Gunia Project.

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