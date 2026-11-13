Олена Зеленська з’явилася на публіці після чуток про зникнення
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Перша леді України відвідала захід до Дня спільнодії у Звягелі на Житомирщині.
Її поява відбулася на тлі обговорень у мережі через відсутність на нещодавній церемонії нагородження українських митців.
Для заходу Зеленська обрала темно-шоколадний костюм із вільним жакетом і прямими штанами, світлу блузку та туфлі-човники. Образ доповнили сріблясті сережки.
Джерело: Instagram Олени Зеленської.
Раніше Олена Зеленська показала вишукані образи під час візиту до Нью-Йорка.
До цього Олена Зеленська стала героїнею обкладинки ELLE Литва.
Також перша леді України Олена Зеленська доповнила свій образ аксесуаром ручної роботи від українського бренду Gunia Project.